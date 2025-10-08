قال محمد يوسف مستشار رئيس هيئة الاستثمار للترويج، إن الهيئة تقدم عددا من الحوافز والدعم للقطاع الخاص في مشروعات السياحة والعقارات.

وأضاف يوسف، خلال كلمته بمائدة إنفستجيت تحت عنوان دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة، أن من أبرز هذه الحوافز توفير الرخصة الذهبية للبناء والتشغيل ووجود مراكز خدمات مختلفة.

وتابع، "بالإضافة إلى اعتبار المشروع مكتمل عند تنفيذ ٨٠% منه، فضلا عن منح الإقامة للأجنبي الذي يتملك عقار لا تقل قيمته عن ٢٠٠ ألف دولار".

وأشار إلى وجود تنسيق دائم مع جهات ولاية الأراضي، وتنفيذ منصات إلكترونية ساهمت في تسريع الإجراءات، متوقعا أن تشهد ٢٠٢٦ طفرة أكبر في الاستثمار بقطاعي السياحة والعقارات.