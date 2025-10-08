إعلان

هيئة الاستثمار: رخصة ذهبية وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات في السياحة والعقارات

كتب : محمد عبدالناصر

09:48 م 08/10/2025

الهيئة العامة للاستثمار

قال محمد يوسف مستشار رئيس هيئة الاستثمار للترويج، إن الهيئة تقدم عددا من الحوافز والدعم للقطاع الخاص في مشروعات السياحة والعقارات.

وأضاف يوسف، خلال كلمته بمائدة إنفستجيت تحت عنوان دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة، أن من أبرز هذه الحوافز توفير الرخصة الذهبية للبناء والتشغيل ووجود مراكز خدمات مختلفة.

وتابع، "بالإضافة إلى اعتبار المشروع مكتمل عند تنفيذ ٨٠% منه، فضلا عن منح الإقامة للأجنبي الذي يتملك عقار لا تقل قيمته عن ٢٠٠ ألف دولار".

وأشار إلى وجود تنسيق دائم مع جهات ولاية الأراضي، وتنفيذ منصات إلكترونية ساهمت في تسريع الإجراءات، متوقعا أن تشهد ٢٠٢٦ طفرة أكبر في الاستثمار بقطاعي السياحة والعقارات.

