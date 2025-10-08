أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على مشروع وطني كبير لإعادة صياغة مؤسساتها وتصويب مواطن القصور الموجودة.

جاء ذلك خلال حوار للرئيس السيسي مع طلاب أكاديمية الشرطة، صباح الأربعاء، بمقر الأكاديمية.

وقال الرئيس السيسي: إيه اللي يهمني في المرحلة اللي احنا موجودين فيها؟.. واحد إن احنا نحاول نوجد اتجاه وطني عام، وعشان كده تلاقوني إن أنا ما جيتش أبدًا وحطيت فكرة ان الرئيس يبقى ليه حزبه وكلام من هذا القبيل، وتركت دي لمرحلة تانية، والفترة اللي أنا موجود فيها هي مرحلة إن أنا مسؤول انتوا اخترتوه، ويعلم الله إني كنت أتمنى أن هذا الاختيار يكون من عندكم دون تأثير خالص، وقلت إن أنا كل السنوات وكل المشاكل اللي حدثت خلال السنين اللي فاتت بما فيهم الفترة من 2011 إن أنا أحاول بقدر الإمكان أسكن وأرمم كتير من التداعيات اللي حدثت في مصر، وبناء أرضية يمكن البناء عليها للانطلاق بالمشروع.

وأضاف "السيسي": في مشروع كبير جدا جدا لإعادة وصياغة مؤسسات الدولة بشكل هادئ ومنضبط، وبيتم الانتقاء بمعايير، والمشروع مبني على إنك أنت تصوب عوار موجود فينا، مش في رئيس ومش في حكومة، في البني آدمين، من أجل الإصلاح، وبحاول أعمل في مؤسسات الدولة بناء إلى حد ما مختلف عما كنا فيه، ومش بالكلام، ومش بالأحلام، لا ده في معايير بتتحط وبتتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله من أجل إصلاح وتطوير الفكر اللي احنا بنتكلم فيها.

وأوضح: طب هنشوف أثارها إمتى؟.. مش في يوم وليلة، والفكرة كلها كانت مبنية على إن احنا بنقول إن مؤسسات الدولة لا يمكن أسمح بضخ دماء جديدة فيها إلا إن الدماء دي تكون خدت فترة رعاية، وأول انتقاء، وفرز، اختيار، وكل اختياركم ما يكون دقيق وقوي كل ما النتائج هتبقى مختلفة، والتأهيل والإعداد كل ما يكون قوي وناجع كل ما هتكون النتائج مختلفة، ولو استمر الأمر بتقييم ما فعلناه بتجرد لا النتائج هتبقى مختلفة.

وأشار: هدي فرصة لزميل ليا أنا مكلفه، مدي له المهمة دي، وده من أول يوم وأنا وزير للدفاع حاولت أعمل كده.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام 2025، وذلك في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة وقيادات وزارة الداخلية.

وكان في استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي رحّب بسيادته مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في إعداد وتأهيل أجيال جديدة من ضباط الشرطة القادرين على تحمل مسؤوليات حماية أمن الوطن والمواطن.