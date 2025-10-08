افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قصر ثقافة حلوان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة، واللواء أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، نائبًا عن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة.

وبدأت مراسم الافتتاح بقيام وزير الثقافة برفع الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح القصر رسميًا، ثم قام بتفقد الأجنحة والأقسام المختلفة بالمبنى.

ويُقام قصر ثقافة حلوان على مساحة كلية تبلغ 684 مترًا مربعًا، منها 388 مترًا مربعًا مخصصة للمبنى الرئيسي الذي يتكون من ثلاثة طوابق.

ويضم الدور الأرضي مسرحًا يسع 52 مشاهدًا مزودًا بغرف لتبديل الملابس، إلى جانب قاعة فنون تشكيلية ومكتبة للطفل، فيما يحتوي الدور الأول على نادي المرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة، أما الدور الثاني فيشمل قاعة معارض وثلاث قاعات متعددة الأغراض والمكاتب الإدارية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن وزارة الثقافة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها لتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء إنسان واعٍ ومثقف.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في افتتاح 10 قصور ثقافة جديدة، بينها خمسة مواقع في سيناء، على أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح خمسة مواقع إضافية في الدلتا وسيناء والصعيد، تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الثقافية ووصول الخدمات الثقافية إلى جميع المواطنين.

وأضاف الوزير أن إعادة افتتاح قصر ثقافة حلوان وإدخاله مجددًا في منظومة العمل الثقافي يعكس إيمان الدولة بأن الثقافة حق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القصر سيقدم خدمات ثقافية وفنية متنوعة لأهالي المنطقة، تتضمن العروض المسرحية والفنية وورش الإبداع الأدبي والتشكيلي.

كما وجه الوزير بإعداد برنامج أنشطة متكامل لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء حلوان في مجالات الفنون والآداب، مع تعزيز التعاون بين القصر ومؤسسات الدولة المختلفة مثل المدارس والجمعيات الأهلية لنشر الثقافة وتنمية الوعي لدى النشء والشباب.

من جانبه، أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة حلوان بعد تطويره يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في نشر العدالة الثقافية وتحقيق مبدأ وصول الخدمة الثقافية إلى كل مواطن في موقعه.

وأوضح أن القصر يمثل نموذجًا لتكامل الجهود المؤسسية الهادفة إلى تفعيل الدور الثقافي والتنويري في خدمة المجتمع، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين وتدعم قيم الهوية الوطنية والانتماء.

