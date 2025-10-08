العمل تفتش 47 منشأة وتحرر أكثر من 150 مخالفة وإنذار في 9 أيام

أعلن خالد عبدالله مستشار، وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتور محمد منتصر، نفذت حملات مكثفة للتفتيش على 47 منشأة في 15 محافظة خلال 9 أيام فقط، وذلك في الفترة من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، ضمن خطة الوزارة للمتابعة الميدانية وضمان الالتزام بمعايير السلامة في مواقع العمل.

وأوضح مستشار الوزير أن الحملات استهدفت المواقع الإنشائية للتأكد من توافر وسائل ومعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العمال وأدوات الإنتاج، ومتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري.

وأضاف أن نتائج الحملات أسفرت عن تحرير 115 محضرًا و43 إنذارًا ضد منشآت خالفت ضوابط السلامة المهنية، بينما استوفت 21 منشأة الشروط والمعايير المطلوبة.

وأشار خالد عبدالله إلى أن وزير العمل محمد جبران قاد بنفسه حملة تفتيش ميدانية الأسبوع الماضي على عدد من مواقع العمل والمشروعات الإنشائية، لمتابعة مدى التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية واستخدام معدات الوقاية الشخصية.

ووجّه الوزير خلال الحملة بإيقاف العمل في بعض المنشآت غير الملتزمة حتى يتم تصحيح أوضاعها وتطبيق مبادئ السلامة، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية للعاملين بها في إطار خطة الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

وأكد مستشار الوزير أن حملات التفتيش مستمرة في جميع المحافظات لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير بيئة عمل آمنة ولائقة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن تعزيز ثقافة الوقاية والالتزام داخل مواقع العمل.