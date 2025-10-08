رياح وأمطار واضطراب حركة البحر.. الأرصاد تكشف حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 9 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة، إنه يسود غدًا الخميس، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية (من 4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الطقس غدًا يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية قد تمتد خفيفة بنسبة ضعيفة جداً (20% تقريباً) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبينت أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري يعمل على تلطيف الأجواء في الليل وفي فترات الليل وفي فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن طقس الخميس يشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد) وسرعة الرياح من (40: 50) كم/س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر.

