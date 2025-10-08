كتب- أحمد السعداوي:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكاديميةَ الشرطة والأكاديميةَ العسكرية، بدراسة إتاحة فرصة لطلاب الجامعات للتعايش داخل الأكاديميات لمدة أسبوع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُسهم في تطوير الأداء وتعزيز التواصل والتآخي بين مؤسسات الدولة والشعب المصري، مشددًا على عرض المقترح عليه بعد دراسته.

وبدأَ الرئيسُ عبد الفتاح السيسي كلمته، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، قائلًا "الحمد لله على كل يوم يعدي بسلام وأمان على بلدنا مصر".

وأضاف الرئيس السيسي: أبدأ كلامي بالاحتفال بالعيد الخمسين لإنشاء أكاديمية الشرطة، وأتمنى لها قيادةً وضباطًا وطلبةً كل التوفيق والتقدم.

وتابع رئيس الجمهورية: اسمحوا لي أن أقدم التهنئة لكل الخريجين، وكل الاعتزاز للأُسر على ما قدموه لمصر.. فهم هُنا موجودون بفضلكم ودعمكم، حتى وصلوا إلى أن أصبحوا قادرين على اجتياز كل الاختبارات والنجاح أثناء فترة الدراسة.. وبعد التهنئة، أقول للخريجين أنتم الآن تتحملون مسؤولية كبيرة جدًّا بعد ما تم تكليفكم، في حماية أمن واستقرار الوطن، أرجو أن نكون قدوةً ومثلًا عظيمًا، وأتمنى لكم كل التوفيق.