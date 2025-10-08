السيسي يوجه رسالة لترامب: استمر في دعمك وإرادتك لإنهاء حرب غزة

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مفاوضات مهمة تُعقد حاليًا في شرم الشيخ بهدف إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لدعم أي مسار يؤدي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام.

وأضاف السيسي في حفل تخريج دفعة من طلبة أكاديمية الشرطة: حرب غزة بقالها سنتين تقريبا، من 2023 فيه حرب قاسية جدا جدا، بتمر في المنطقة وخاصة قطاع غزة، بكلمكم دلوقتي وفيه جهود من جانبنا، وهي لم توفق طوال عامين، لا لا، مصر كانت حريصة على أن يكون لها تفاعل إيجابي في القضية الفلسطينية، عشان أكون منصف، الآن في شرم الشيخ، تجرى مفاوضات لإنهاء الحرب، وأنا أسأل الله العظيم يكون دعمنا وقلوبنا مع هذه المفاوضات.

وأوضح السيسي: "أسجل تقدير واحترام شديد، للرئيس الأمريكي ترامب، على إرادته الحقيقية، في إنهاء هذه الحرب، بقول كده عشان دي مسؤولية، وحريص لما يكون فيه جهد مبذول ندعمه ونتشارك فيه من أجل إيجاد حل، فيه وفود مصرية قطرية أمريكية وأيضا مبعوثين، وإسرائيليين طبعا، فخامة الرئيس ترامب أرسل مبعوثين لشرم الشيخ ووصلوا أمس، والكلام اللي وصلني مشجع جدا، وحبيت أعلنه ليكم وللمنطقة والعالم، جاءوا برسالة قوية من الرئيس ترامب بإنهاء الحرب، أتمنى لهم جميعا كل المشاركين.

وتابع السيسي: أتمنى ننتهز هذه الفرصة ونحرص على إنهاء الحرب في هذه الجولة عشان كده مرة ثانية، رسالتي للرئيس ترامب، استمر في دعمك وإرادتك لإنهاء الحرب وأقدر كل ما تبذله، وسيكون أمرا رائعا حضوركم سيادة الرئيس، أنا بدعو الرئيس في حال الوصول لاتفاق، أن يحضر إلى مصر، احنا بقالنا سنتين، وكل الناس مش بس في مصر، لكن في العالم كله مهتم بإنهاء هذه الازمة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات، وحل الدولتين سيكون ممكنا بعدها.