بالصور.. تكريم شيخ المصورين الصحفيين حسام دياب في مهرجان "جيلنا"

تصوير - نادر نبيل:

شهدت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "جيلنا" للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، والذي تُقام هذه الدورة تحت شعار "الفن من أجل الحياة"، تكريم شيخ المصورين الصحفيين حسام دياب، ومنحه جائزة الإبداع الفني باعتباره أيقونة التصوير الصحفي، كما وصفته إدارة المهرجان في الفيلم التسجيلي.

وفي كلمته قال المصور حسام دياب: "أهدي هذا التكريم لكل من علّمني أن الصورة لها ضمير، وأن الضوء له قلب.. شكرًا لوالدي أول من وضع الكاميرا في يدي، شكرًا لزوجتي وأولادي الذين يتحملونني، شكرًا للأب بطرس دانيال، شكرًا للمركز الكاثوليكي الذي يذكرنا دائمًا أن الجمال رسالة، والصدق فن".

كما تم تكريم عدد من النجوم الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم المتنوعة، وجاءت قائمة المكرمين كالتالي: الفنان شيكو، الفنانة هنا شيحة، الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، المخرج عمرو نبيل، الفنانة القديرة عايدة رياض، الفنان أحمد كمال، والمصور الصحفي عمرو نبيل.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم "الجوكر"، وهو فيلم قصير حول مسيرة الفنان لطفي لبيب، والذي قام بتصويره قبل وفاته، بمشاركة عدد من نجوم الفن مثل محمود حميدة، وأشرف زكي، وأحمد صيام، وإيهاب فهمي، والمخرج سعيد حامد.

وقام الأب بطرس دانيال بتكريم نجلة الفنان لطفي لبيب، وقال: "تأتي هذه الدورة بعد أسابيع قليلة من رحيل قيمة وقامة فنية كبيرة، وهو الفنان لطفي لبيب، الذي يعد من الفنانين القلائل الذين أضافوا بُعدًا خاصًا للكوميديا سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون".

وأضاف: "كان الفنان الراحل يتمتع بالحس الإنساني في تعامله مع الجميع من فنانين وجمهور، ما أكسبه حب الفنانين والجمهور والنقاد، لذا قررت إدارة اللجنة العليا لمهرجان «جيلنا» إهداء هذه الدورة لروحه الطيبة".

ويُقام مهرجان "جيلنا" تحت شعار "الفن من أجل الحياة"، وهو حدث سنوي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المجتمعي للفن، وتكريم أصحاب التجارب المؤثرة سواء على الشاشة أو خلف الكواليس.

ويُعتبر هذا المهرجان ثمرة تعاون بين المركز الكاثوليكي المصري للسينما وقناة سات ٧، من أجل تشجيع الشباب الموهوبين في مجالي الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.