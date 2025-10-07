كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على المتابعة الدورية والمستمرة لمستوى تقديم الخدمات لجميع المواطنين بالمحافظات، في المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة العمل بسرعة لإنهاء مصالح المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية، وكذلك التصدي بكل حسم لأي مبانٍ غير مرخصة أو متغيرات مكانية غير قانونية أو تقصير من العاملين بالمحليات في إزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تقرير تلقته الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، حول جهود المرور الميداني لفرق قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي على عدد من أحياء ومدن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضح التقرير أنه تنفيذًا لتعليمات وزيرة التنمية المحلية بالمرور الميداني المفاجئ على الوحدات المحلية، قام قطاع التفتيش بتنفيذ حملة تفتيش مفاجئة على مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث تابعت اللجنة خدمات المواطنين بالمركز التكنولوجي وسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء والتقنين وتراخيص البناء وتذليل أي عقبات تواجههم، وإزالة المباني المخالفة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، ورفع الإشغالات ومنع التعدي على حرم الطريق لتحقيق الانضباط في الشارع، وكذلك التفتيش على كافة الإدارات بالمدينة.

ونجحت اللجنة في الانتهاء من 127 معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفة بالإدارات الخلفية بمجلس المدينة، كما تم إنهاء عدد 52 نموذج (8 تصالح) وإخطار المواطنين بانتهاء الخدمة، وتم التواصل مع المواطنين لاستلام النماذج المنتهية وتسليم عدد 18 نموذجًا للمواطنين، وإنهاء وتسليم عدد 99 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية أثناء تواجد اللجنة.

كما تم إنهاء واعتماد عدد 31 رخصة بناء وعدد 20 بيان صلاحية متأخرين بالإدارة الهندسية وتسليمهم إلى المركز التكنولوجي لتسليمهم للمواطنين.

كما تم رصد أعمال بناء مخالفة وتنفيذ قرار إزالة لأعمدة مقامة بدون ترخيص لمبنى تحت الإنشاء، وتم التعامل بالإزالة الفورية لسور من الطوب الأبيض والأسمنت مقام بدون ترخيص.

وأشار التقرير أيضًا إلى قيام لجنة من قطاع التفتيش بفحص شكوى بشأن بناء عقار مخالف بدون ترخيص بشارع أحمد عصمت أمام مقهى قصر الشوق بحي عين شمس بالقاهرة، وتبيّن أن العقار عبارة عن هيكل خرساني مكوّن من دور أرضي وأول وثانٍ فوق الأرضي، وشدة خشبية لأعمدة وسقف الدور الثالث العلوي بمسطح 100 م² تقريبًا للدور.

وأوضح التقرير أنه تم انتقال لجنة قطاع التفتيش إلى موقع العقار برفقة رئيس الحي وشرطة المرافق والإدارات المعنية، حيث تمت مصادرة مواد البناء من الحديد والأخشاب، وتنفيذ إزالة جزئية للعقار بفك الشدة الخشبية للدور الثالث فوق الأرضي، وتكسير أجزاء من أسقف الدورين الأول والثاني فوق الأرضي، وتم التنبيه على الحي باستكمال تنفيذ الإزالة.

كما أشار تقرير قطاع التفتيش إلى متابعة المرور الميداني على المركز التكنولوجي بحي الهرم بالجيزة، حيث قامت اللجنة بمتابعة خدمات المواطنين بالمركز وسرعة إنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة وتراخيص البناء، وتذليل أي عقبات تواجههم داخل المركز، والتفتيش على كافة الإدارات بالحى.

وخلال المرور على المركز التكنولوجي تم تسليم المواطنين عدد 145 طلبًا أثناء تواجد اللجنة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بالعقار الكائن في ناصية شارع وائل الشطوري مع شارع المنشية، وتبلغ مساحة العقار 609.67 م²، وتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأعمال المخالفة بالأعمدة وبالدور السادس العلوي، وكذلك إزالة جزئية للدور الخامس العلوي المخالف.

كما تم تنفيذ إزالة جزئية بالعقار المخالف الكائن بشارع قطب المتفرع من شارع المنشية بميدان الساعة، بإزالة الشدة الخشبية، وكذلك إزالة جزئية للدور الخامس العلوي.