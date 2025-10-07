بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير محور 26 يوليو

ما رؤيا الرسول التي كانت سببًا في تخصص د. أحمد عمر هاشم في الحديث؟ - فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تطوير محور 26 يوليو، استكمالًا لما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من توسعة المحور وتنفيذ الجزيرة الوسطي من أرصفة وزراعات تجميلية، في إطار خطة شاملة لتطوير المحاور الحيوية داخل المدينة وربطها بالمشروعات القومية الجديدة.

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تتضمن إصلاح ورفع كفاءة الحارات الرئيسية بالمحور، وتنفيذ عناصر الإرشاد والتحذير والتخطيط المروري الأرضي، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان المروري وتحسين السيولة على مدار اليوم.

وأكد رئيس الجهاز أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع الأعمال بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان بسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية المحيطة بالمشروعات القومية الكبرى.

وأوضح المهندس راضي خليل، نائب رئيس جهاز المدينة للطرق، أن فرق العمل بدأت تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالمحور وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية في تنفيذ أعمال الرصف والتخطيط، بما يواكب التطور الحضاري الذي تشهده المدينة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ الأعمال بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ وتسهيل حركة المركبات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المرورية للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط





ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر





جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات





العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين



