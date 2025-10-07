8 مقترحات برلمانية تدعم أصحاب المعاشات وزيادة دخلهم

أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تقديمه حزمة مقترحات جديدة للحكومة لدعم ومساندة أصحاب المعاشات بشكل غير تقليدي، مؤكدًا أن هذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن تستحق رعاية خاصة تتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية، وأن الوقت حان للانتقال من سياسة "المسكنات" إلى "الحلول الجذرية" والمستدامة.

وأشار شمس الدين، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن أصحاب المعاشات ليسوا عبئًا على الدولة، بل قوة اقتصادية وخبرة تراكمية يمكن الاستفادة منها إذا ما وُضعت سياسات مبتكرة تضمن لهم حياة كريمة وتحافظ على استقرارهم الاجتماعي والصحي، مؤكدًا ضرورة استفادة الحكومة من خبرات أصحاب المعاشات بمختلف المؤسسات بالدولة.

وتقدم النائب السيد شمس الدين بـ8 مقترحات من خارج الصندوق لدعم أصحاب المعاشات والاستفادة من خبراتهم؛ وهي :

1 - إنشاء صندوق استثماري للمعاشات: يستثمر أموال أصحاب المعاشات في مشروعات وطنية مربحة مع توزيع أرباح سنوية مباشرة لهم لزيادة دخلهم.

2 - بطاقات تموينية خاصة لأصحاب المعاشات: تمنح تخفيضات تصل إلى 50% على السلع الأساسية والأدوية والخدمات الطبية.

3 - برنامج "خبرات مصرية": يتيح لأصحاب المعاشات من ذوي الخبرة العمل كمستشارين ومتطوعين في المؤسسات الحكومية والخاصة مقابل حوافز مالية أو امتيازات خدمية.

4- تأمين صحي شامل مجاني: يشمل الكشف الدوري والتحاليل والأدوية المزمنة دون سقف مالي، مع إعفاء من الرسوم في المستشفيات العامة.

5 - إطلاق تطبيق إلكتروني "معاشي": يضم كل الخدمات الرقمية لأصحاب المعاشات (صرف- علاج- خصومات- شكاوى) ويُربط برقم قومي موحد.

6 - زيادة سنوية تلقائية للمعاشات ترتبط بمعدلات التضخم وتُحتسب بشكل تلقائي؛ لضمان عدم تآكل القيمة الشرائية للمعاش.

7 - تخصيص نوادٍ اجتماعية وصحية بأسعار رمزية لأصحاب المعاشات وأُسرهم لتعزيز الجانب النفسي والاجتماعي.

8 - إعفاء كامل من الضرائب والرسوم الحكومية في المعاملات الرسمية والخدمات العامة لمَن يقل معاشه عن حد معين.

وأكد النائب أن هذه المقترحات تهدف إلى بناء منظومة شاملة لحماية أصحاب المعاشات وليس مجرد زيادات متفرقة، مطالبًا الحكومة بسرعة دراسة هذه الأفكار ووضع خطة زمنية واضحة لتنفيذها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعيد لهذه الفئة مكانتها اللائقة.