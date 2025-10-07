الجيزة توضح حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا- صور

كتب- محمد أبو بكر:

تلقت أجهزة محافظة الجيزة، بلاغًا يفيد باختفاء طفل بقرية ناهيا وادعاء بعض أصدقائه احتجازه داخل ماسورة غاز.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، الثلاثاء، تم على الفور، رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية؛ للبحث والتأكد من صحة البلاغ.

انتقلت فرق الحماية المدنية وفريق الإسعاف وفريق من شركة الغاز إلى موقع الماسورة التي يبلغ طولها نحو 120 مترًا وقطرها 37 سم، وتم تقطيعها إلى 6 أجزاء وفحص كل جزء بدقة، وأسفر الفحص عن سلبية البلاغ تمامًا وعدم وجود أي طفل داخل الماسورة.

وشدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أن أجهزة المحافظة تتعامل مع جميع البلاغات التي تمس سلامة المواطنين بمنتهى الجدية والسرعة، مثنيًا على جهود فرق الحماية المدنية في الاستجابة الفورية والتعامل الدقيق مع الموقف حتى التأكد من الحقيقة.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين تحري الدقة عند الإبلاغ عن أي وقائع أو حوادث، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو مشاركتها، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تبذل جهودًا كبيرة للتحقق من صحة البلاغات ومباشرتها فورًا، حرصًا على سلامة المواطنين وعدم إهدار الجهود والإمكانات في التعامل مع بلاغات غير دقيقة.