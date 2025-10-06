وصف السفير وائل عبد الوهاب، مدير حملة الدكتور خالد العناني، فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو بأنه "عبور" يوازي نصر أكتوبر، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لعمل منهجي بدأ في بداية عام 2022.

وقال عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن هذا الفوز يمثل المرة الأولى التي تعبر فيها شخصية مصرية وعربية هذا العبور، لافتاً إلى أن تزامن الإعلان مع ذكرى انتصار أكتوبر كان "لحظة مشرفة جداً".

وردًا على سؤال حول الرقم غير المسبوق في التصويت، أكد مدير الحملة أنهم كانوا "يتوقعون الفوز، بفضل العمل المنهجي الذي قام به فريق الحملة الذي كان حالماً وواثقًا، ومعظمه من الشباب"، مضيفا: "صدّقنا حلمًا كثير من الناس لم يصدقوه".

وعن أصعب المراحل التي واجهت الحملة، قال مدير الحملة التحديات كانت متمثلة في انتقادات خارجية برفض تولي العرب لهذا المنصب، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين في الداخل المصري حول قدرة البلاد على الفوز، والتي ظهرت أحياناً خلال الاجتماعات الوطنية.

واختتم عبد الوهاب بالإشارة إلى أن العناني ألقى كلمة أمام المجلس التنفيذي بعد إعلان النتيجة، واستمع لكلمات التهاني من الدول، بما في ذلك كلمة السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية.

