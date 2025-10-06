انتهت منذ قليل، إجراءات انتخابات منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ٢٢٢ التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس، بفوز الدكتور خالد العناني الأستاذ بجامعة حلوان، ووزير الآثار السابق.

نال الدكتور خالد العناني درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري (Paul-Valéry Montpellier 3) بفرنسا، ويشغل منصب أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، وله مسيرة أكاديمية وعلمية حافلة بالإنجازات.

كما تولى مناصب تنفيذية بارزة، من بينها وزير الآثار عام ٢٠١٦، ووزير السياحة والآثار خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢، إلى جانب حصوله على عدد من الأوسمة الدولية تقديرًا لإسهاماته العلمية والثقافية.

بدأ مسيرته المهنية مرشدا سياحيا، وحصد درجة الماجستير من جامعة حلوان، عن معابد رمسيس الثاني في النوبة، فيما حصد الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول-فاليري مونبلييه 3 في فرنسا.

اختير عضوا فخريا في الجمعية الفرنسية للمصريات وعضوا مراسلا في المعهد الأثري الألماني، تقديرا لإسهاماته في تعزيز الروابط الثقافية والعلمية، وبعد إدارته للمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالقاهرة، تم تعيينه وزيرا للآثار عام 2016.

أشرف خالد العناني على إنشاء وتطوير أكثر من 20 متحفا أثناء فترة عمله الوزارية بما في ذلك المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة مع اليونسكو، والمتحف المصري الكبير، أحد أكبر المتاحف في العالم بتكلفة تقديرية تقارب مليار دولار أمريكي، وفي سعيه إلى تعزيز التبادل الثقافي كوسيلة لنشر السلام نجح في تنظيم ما يقرب من خمسة عشر معرضا مؤقتا للأثار المصرية في عشر دول من بينها معرض توت عنخ آمون كنز الفرعون" في باريس عام 2019، الذي حقق رقما قياسيا، لجذبه أكثر من 1.4 مليون زائر.

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، فإنه من أبرز إنجازات خالد العناني تنظيم فعاليات ثقافية كبرى مثل "الأقصر طريق الكباش"، و"موكب المومياوات الملكية" حيث أصبح هذا الموكب التاريخي الذي عبرت فيه المومياوات الملكية شوارع القاهرة في عرض مذهل بمثابة رمز أيقوني لحقبته الوزارية وقد عكست هذه المبادرات المبتكرة عظمة التراث المصري الممتد لآلاف السنين وأبهرت ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم وأسفرت عن تحقيق طفرة كبيرة في قطاع السياحة.

وفي سبتمبر 2024، منحته جامعة بول فاليري مونبلييه 3 الدكتوراه الفخرية وتم اختياره في نوفمبر 2024 سفيرا للسياحة الثقافية من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وفي سبتمبر 2025، تسلم خالد العناني وسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس وهو أعلى تكريم مدني فرنسي.

