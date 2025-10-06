شوبير في ذكرى أكتوبر: السادات عبقري.. والسيسي يتعامل بحكمة



استعاد الإعلامي أحمد شوبير ذكرياته مع نصر السادس من أكتوبر 1973، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل محفورًا في وجدان المصريين لما يحمله من معاني البطولة والعزة والكرامة.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح الاثنين: "لازم نفتكر دايمًا إن فيه حاجة اسمها الجندي المصري، واللي كان وما زال هو حامي الحمى بحق"، مشيرًا إلى أن بطولات الجنود والضباط في 73 كانت صفحة مضيئة في تاريخ الأمة.



وأضاف: "سنة 1973 كان عندي 13 سنة بالتمام والكمال، وكنت في المرحلة الإعدادية، ولسه فاكر كويس يوم الهزيمة في 67 وأنا طفل في طنطا، كنا بنسمع الراديو ونصدق كل كلمة عن إسقاط طيارات، لكن لما عرفنا الحقيقة كانت صدمة كبيرة محفورة في الذاكرة".



وتابع: "في 6 أكتوبر كنت واعي، وفاكر البيان الأول للقوات المسلحة بصوت المذيع الراحل صبري سلامة الساعة 2 الظهر، البيان كان مكتوب بعناية وبنبرة مختلفة خلتنا نحس إن فيه نصر حقيقي، وإن كرامتنا رجعت بعد سنين صعبة".



وأكد شوبير أن يوم النصر لم يكن مصريًا فقط، بل عربيًا خالصًا، قائلاً: "الجزائر والكويت والسعودية وكل الدول العربية وقفت جنب مصر، والسعودية كان لها موقف بطولي بقطع البترول، وده موقف عربي مشرف جدًا".



وأشار إلى أن الانتصار الأكبر جاء بعد الحرب، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات فاجأ العالم كله بزيارته لإسرائيل وصنع السلام الحقيقي.

وقال: "السادات كان عبقري وسابق عصره، وفاهم إن الحرب دمار، وإن الحل في السلام، وخطابه في الكنيست يُدرّس، وكان ممكن يحل القضية الفلسطينية لو لقي تعاون حقيقي".



وأضاف شوبير: "السادات انتصر عسكريًا وسياسيًا، وأدار مفاوضات شديدة الصعوبة لاسترداد الأرض والكرامة، وبعده جه الرئيس حسني مبارك اللي رفع علم مصر على سيناء، وواصل طريق السلام والحكمة".



وتابع قائلًا: "أنا ما بتكلمش في السياسة عادة، لكن لما بشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكمته وهدوئه في التعامل مع أزمات المنطقة، لازم أقول كلمة حق. رغم كل الضغوط والضوضاء، الراجل ثابت وبيتصرف بعقل لصالح الشعب المصري".



وأكد أن الحرب ليست نزهة كما يتصور البعض، موضحًا: "الحرب دمار وسواد، واللي بيشتكي من الأسعار لازم يعرف إن في وقت الحرب مش هيلاقي الحاجات دي أصلًا، لأن كل شيء بيتوقف".



وأوضح أن الرئيس السيسي يواجه ظروفًا صعبة جدًا، لكنه متزن في إدارة الأزمات، قائلاً: "لو حارب يقولوا خلص على الشعب، ولو ما حاربش يقولوا ضحّى بالقضية، فالموضوع مش سهل، والرجل بيتصرف بحكمة بالغة".



وختم شوبير حديثه قائلًا: "انتصار 73 كان عسكريًا ومعنويًا، والسلام اللي صنعه السادات كان ذكاء سياسي عظيم، والجميل إن اللي كانوا بيعارضوه زمان بقوا بيعترفوا دلوقتي إنه كان سابق عصره.. كل سنة وكل جندي في مصر بخير، وكل يد ساعدت في حماية الوطن بخير، و6 أكتوبر سيظل يومًا خالدًا في تاريخنا".

اقرأ أيضًا:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر