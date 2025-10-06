أمطار يوم الأربعاء.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الجو خلال الفترة الحالية تميل إلى البرودة حيث تسجل درجات الحرارة 30 درجة على القاهرة نهارا بينما تكون الحرارة خلال فترة الليل 18 درجة.

وأضافت غانم، أن تراجع الحرارة والإحساس بالبرودة يرجع إلى الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا والتي تؤثر على حالة الطقس، كما يوجد منخفض جوي يسيطر على مناطق متفرقة، مما يجعل الطقس خريفي حتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: من أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي نشاط الرياح كما يوجد منخفضات جوية في طبقات الجو العليا والتي يصاحبها سقوط أمطار على بعض المحافظات مثل الإسكندرية وكفر الشيخ والسواحل الشمالية.

وأكدت أن ذروة الأمطار ستكون خلال يومي الأربعاء والخميس والتي تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة خلال الفترة من الساعة 4 الفجر وحتى الـ8 صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

