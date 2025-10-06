موعد تسكين طلاب الفرقة الأولى بالمدن الجامعية بالأزهر

كشف مصدر بجامعة الأزهر، موعد تسكين طلاب الفرقة الأولى "مستجدين" بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، للعام الدراسي 2026/2025.

وفتحت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، باب التقدم للتسكين لطلاب وطالبات الفرقة الأولى "المستجدين" وطلاب فرق النقل المتخلفين عن التقدم في المرحلة الأولى في 20 سبتمبر الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن إدارة المدن الجامعية ما زالت تتلقى أوراق طلاب الفرقة الأولى "مستجدين" والمتخلفين من طلاب النقل للتسكين بمدن القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2026/2025.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر تسكين طلاب الفرقة الأولى والمتخلفين عن التقدم من فرق النقل نهاية أكتوبر الجاري أو مطلع فبراير على أقصى تقدير، على أن يتم إعلان النتيجة قبل عملية التسكين بفترة كافية، ليستعد الطلاب و يتمكنون من تجهيز الأوراق.

وأشار المصدر، إلى أن عملية التغذية الخاصة بطلاب المرحلة الثانية ستبدأ على الفور، ولن يحدث أي تأخيرات حرصا على مصلحة الطلاب وضمان انتظامهم في حضور المحاضرات الخاصة بهم.

ولفت المصدر، إلى أنه توجد تعليمات مشددة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة استيعاب أكبر قدر من الطلاب والطالبات داخل المدن الجامعية وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.