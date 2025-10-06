وزيرة التنمية المحلية: إحالة 56 مخالفة للنيابة ولا تهاون مع الفساد

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تقريرًا مفصلًا حول نتائج جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر سبتمبر 2025.

وأكدت منال عوض، أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مشددة على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية على أراضي الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنها وجهت جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر، ورصد أي مخالفات في المهد للتعامل معها فورًا والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن فرق قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ 87 حملة تفتيشية (مخطط/ مفاجئ/ فحص شكاوى) على الوحدات المحلية في 7 محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الوادي الجديد، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، حيث شملت هذه الحملات فحص 17 شكوى مواطنين تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في حل العديد من المشكلات وكان لها أثر إيجابي لدى المواطنين، خاصة في أحياء ومراكز: المعادي، الزيتون، مصر الجديدة، السلام ثان، طامية، شرق شبرا الخيمة، حدائق القبة، المعصرة، الوايلي، طرة، الوراق، السلام أول، شرق مدينة نصر، الهرم، عين شمس، ووسط القاهرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن فرق القطاع رصدت خلال الحملات مخالفات مرتبطة بالبناء بدون ترخيص والتعديات على أملاك الدولة في القاهرة والجيزة، وأسفرت الجهود عن تنفيذ إزالات فورية وجزئية لبعض الأدوار المخالفة في أحياء عين شمس، السلام أول، والهرم، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن نتائج الجهود خلال شهر سبتمبر أسفرت عن إحالة 56 حالة مخالفة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، إلى جانب متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات، مشيرًة إلى أن القطاع قام بالمرور على مراكز تكنولوجية في 5 محافظات وهي: القاهرة، الشرقية، السويس، البحيرة، بورسعيد، لمتابعة الخدمات المقدمة والتأكد من كفاءة وجودة الأداء.

و أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن فرق قطاع التفتيش تواصل المرور اليومي على حي مصر الجديدة لمتابعة التزام المحلات العامة بالقوانين وعدم إشغال الطريق، لافتة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل جهوده لرصد أي معوقات في عمل الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الدور الخدمي لهذه الوحدات لصالح المواطنين.

اقرأ أيضًا:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر