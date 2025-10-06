خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تُعد من أوائل دول العالم في إنشاء منظومة التأمين الصحي، التي بدأت في ستينيات القرن الماضي وتخدم حالياً نحو 69 مليون مواطن مصري.

واستعرض الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مستجدات القطاع الصحي وميزانيته، مبينا أن ميزانية قطاع الصحة شهدت قفزة نوعية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتابع: في عام 2014، كانت ميزانية الصحة تبلغ نحو 32 مليار جنيه، ثم ارتفعت الميزانية حاليا لتصل إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة غير المسبوق بصحة المواطن.

وأكد الوزير، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي يماثل في أهميته مشروع "حياة كريمة" ومشروعات البنية التحتية الكبرى، ويهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين.

وتابع: بدأ المشروع في 6 محافظات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة كانت "دقيقة" وتطلبت رفع كفاءة المستشفيات القائمة وبناء منشآت جديدة لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأعلن عبد الغفار عن الانتهاء من المرحلة الأولى، والبدء في المرحلة الثانية التي تشمل محافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا والإسكندرية.

أشار الوزير إلى دعم الدولة المستمر للعلاج خارج إطار المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أن الدولة دعمت العلاج على نفقة الدولة بـ 30 مليار جنيه، إضافة إلى العمل على تأمين الدواء للمواطنين الذين لا يستطيعون الانضمام للتأمين الصحي.