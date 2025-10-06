

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عدم خوضها انتخابات مجلس النواب 2025، بعد عشر 10 من العمل البرلماني، مؤكدة رضاها الكامل بقضاء الله وتقديره.

وقالت عطوة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "أحمد الله تعالى على تدابيره وعطائه ومنعه، وشكرًا لكل من دعمني خلال سنواتي النيابية من أساتذتي النقابيين والتنفيذيين والوزراء والزميلات والزملاء".

وأضافت: "شكرًا لحزبي الكبير والعظيم حزب مستقبل وطن، الذي أنتمي له وأدعمه وأدعم كل زميلاتي وزملائي المرشحين لبرلمان 2025"، مؤكدة استمرار دعمها للحزب ولزملائها في المرحلة المقبلة.

واختتمت النائبة منشورها بالدعاء لمصر قائلة: "يارب احفظ بلدنا من كل سوء واجعلها دائمًا وأبدًا بلد الأمن والأمان.. هاتوحشوني وهأفضل دايمًا معاكم وبيكم أد التحدي".