إعلان

النائبة مايسة عطوة تُعلن عدم ترشحها لانتخابات مجلس النواب: "قدر الله وما شاء فعل"

كتب : مصراوي

03:01 ص 06/10/2025

النائبة مايسة عطوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عدم خوضها انتخابات مجلس النواب 2025، بعد عشر 10 من العمل البرلماني، مؤكدة رضاها الكامل بقضاء الله وتقديره.

وقالت عطوة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "أحمد الله تعالى على تدابيره وعطائه ومنعه، وشكرًا لكل من دعمني خلال سنواتي النيابية من أساتذتي النقابيين والتنفيذيين والوزراء والزميلات والزملاء".

وأضافت: "شكرًا لحزبي الكبير والعظيم حزب مستقبل وطن، الذي أنتمي له وأدعمه وأدعم كل زميلاتي وزملائي المرشحين لبرلمان 2025"، مؤكدة استمرار دعمها للحزب ولزملائها في المرحلة المقبلة.

واختتمت النائبة منشورها بالدعاء لمصر قائلة: "يارب احفظ بلدنا من كل سوء واجعلها دائمًا وأبدًا بلد الأمن والأمان.. هاتوحشوني وهأفضل دايمًا معاكم وبيكم أد التحدي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائبة مايسة عطوة انتخابات مجلس النواب مايسة عطوة مجلس النواب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل