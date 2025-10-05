عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح في البورصة، وبحث سبل تنشيط وتطوير سوق المال المصري، ليكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنجاز برنامج الطروحات في أسرع وقت وبصورة احترافية، من خلال الاستعانة بخبرات متميزة من القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ مع الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع تقليص الاعتماد التدريجي على الاستثمارات العامة، بما يعزز كفاءة النمو الاقتصادي ويحقق التوازن في هيكل الاستثمار المحلي.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطروحات في قطاعات الاتصالات والبنوك والبترول والغاز والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والسياحة والمطارات والعقارات، إلى جانب بحث آليات تنشيط البورصة المصرية وتوظيفها كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات، سواء عبر الطرح العام لأسهم الشركات الحكومية أو من خلال عروض خاصة لمستثمرين استراتيجيين.