إجازة 6 أكتوبر 2025.. وزير العمل يعلن موعد عطلة القطاع الخاص



كتب- أحمد السعداوي:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر المجيد (عيد القوات المسلحة).

وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه يُحفظ بملفه، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح جبران أن وزارة العمل أصدرت اليوم الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، تنفيذًا للمادة (129) من القانون، وحرصًا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية من الإجازات الرسمية.

وشدد وزير العمل على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات في المحافظات بنشر أحكام الكتاب وتنفيذها في مواقع العمل والإنتاج.

وفي ختام بيانه، قدّم الوزير أسمى التهاني إلى عمال مصر وشعبها العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله أن يعيدها على الوطن بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.