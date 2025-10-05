أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، أن مواد قانون الإجراءات الجنائية تشكل كيانًا متكاملاً لا يقبل التجزئة"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للمجلس النواب حصر نظره على المواد الـ8 التي اعترض عليها الرئيس فقط.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، استشهد أبو شقة بمنهج المحكمة الدستورية العليا في التعامل مع القوانين، موضحاً أن المحكمة عندما تقضي بعدم دستورية مادة معينة، فإنها تفحص القانون كله وتسقط أي مواد أخرى مرتبطة بها حتى لو لم يطعن فيها المدعي، معتبرًا أن هذا النهج يجب أن يطبق على التعديلات التشريعية.

وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي يعمل في "فترة ريبة دستورية أو سياسية" مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح، قائلاً: "مشروع القانون بالغ الأهمية والحساسية لحريات المواطن المصري وحقوقه، وقد أدرك السيد الرئيس مبلغ هذه الخطورة فرده".

ولفت إلى سابقة قانونية مهمة، مبيناً أن "الرئيس السيسي اعترض على قانون التجارب السريرية في 2 أكتوبر 2018، ولم يصدر القانون إلا في 2020 بعد عامين من الفحص الدقيق"، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية الأكثر تعقيداً بـ528 مادة يحتاج لفترة أطول.

وتساءل عن جدوى مناقشة القانون في هذه الفترة، قائلاً: "هل من الأوفق أن يجري النظر في 528 مادة في هذه الفترة التي أصبحت فترة ريبة سياسية؟ تقديري المتواضع: لا".

وأكد أبو شقة على أن مجلس النواب أمامه خيار تأجيل النظر في القانون للحفاظ على استقرار المنظومة التشريعية، مشددًا على أن القوانين الكبيرة تحتاج لدراسة متأنية بعيدًا عن الضغوط السياسية والانتخابية.

