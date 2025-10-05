سد النهضة.. هل استعدت مصر لاستقبال المياه حال فتح البوابات مجددا؟

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستعد لمواجهة أي تغيرات في تدفقات المياه الناتجة عن سد النهضة من خلال خطط بديلة.

وشدد على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي ومشاريع لتخزين مياه الأمطار في مطروح وسيناء.

وقال فاروق خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة أون، أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعم، مضيفًا أن الإنتاج السنوي للقمح وصل إلى 10 ملايين طن، مع توريد 4 ملايين طن إلى وزارة التموين العام الماضي.

وأوضح فاروق أن الوزارة تستهدف زيادة التوريد إلى 5 ملايين طن هذا العام، قائلًا: "هذا الإنجاز سيقلل استيراد القمح بنسبة 12%، بفضل مساهمة صغار المزارعين الذين ساهموا بزيادة 600 ألف طن العام الماضي."

وأشار فاروق إلى أن الأمن الغذائي يعتمد على التوسع في استصلاح الأراضي، مؤكدًا أن مصر وصلت إلى زراعة 10 ملايين فدان، مدعومة بتطوير المحاور الرئيسية وشبكة الطرق التي شجعت الاستثمارات الزراعية.

وأضاف فاروق أن تطبيق الدورة الزراعية يواجه تحديات بسبب تفتيت الحيازات، مشيرًا إلى أن الوزارة لجأت إلى آليات التسعير لتشجيع المزارعين، حيث تم زراعة 725 ألف فدان بنجر سكري العام الماضي، مما رفع إنتاجية مصانع السكر إلى أكثر من 115%.

وتابع أن السنوات العشر الماضية شهدت طفرة زراعية كبيرة، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات المائية والغذائية.

