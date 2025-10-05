مي عبد الحميد: منصة السكن البديل تتيح إجراءات مبسطة دون مستندات

أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن منصة السكن البديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم تم تصميمها لتكون سهلة وميسرة، مشددة على أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية دون تعقيدات.

وقالت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، إن المرحلة الأولى تبدأ من يوم 3 أكتوبر 2025، وتستمر عشرة أيام لإنشاء حسابات إلكترونية، مضيفة أن ذلك يهدف إلى تجنب الضغط على الموقع في المراحل اللاحقة.

وأوضحت عبد الحميد أن إنشاء الحساب يتطلب تسجيل رقم هاتف باسم المتقدم لضمان دقة البيانات، قائلة: "هذا الإجراء يساعد في حصر المتقدمين المرتبطين بعلاقات إيجارية وتحديد احتياجاتهم من حيث مساحة الشقق وعدد أفراد الأسرة."

وأشارت عبد الحميد إلى أن المرحلة الأولى لا تتطلب مستندات، مؤكدة أن الاستمارة الإلكترونية بسيطة وتهدف إلى تصنيف المتقدمين مبدئيًا، بينما ستُطلب المستندات التكميلية لاحقًا لتحديد الأولويات وفق قرار مجلس الوزراء.

وأضافت عبد الحميد أن فترة التسجيل تمتد لثلاثة أشهر من الأسبوع الثاني من أكتوبر حتى منتصف يناير 2025، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون لمحدودي الدخل وذوي الإعاقة لضمان تلبية احتياجاتهم أولاً.

وتابعت عبد الحميد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن المنصة ستوفر حلاً عادلاً ومنظمًا يراعي مصالح جميع الأطراف.

