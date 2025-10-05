أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك خططًا متكاملة للتعامل مع ملف مياه نهر النيل.

وفي حوار له ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أوضح الوزير أن الدولة تنفذ مشروعات كبرى لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، مشددًا على أن "الدولة تتحرك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مياه نهر النيل".

وأشار فاروق إلى أن ذلك يتحقق عبر التوسع في الأراضي الزراعية وعمل مشروعات عملاقة تواكب التطور السكاني.

كما تناول الوزير ملف التعدي على الأراضي، وقال "فقدانا نحو 100 ألف فدان بسبب التعديات خلال السنوات الماضية"، مؤكدا أن هناك وجود تعاون بين المحافظات ووزارتي التنمية المحلية والزراعة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى استخدام منظومة متطورة ترصد أي تغيرات مكانية تحدث في الأراضي الزراعية.

اقرأ أيضًا:

"تتغير بالكامل".. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان

اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة