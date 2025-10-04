الإعلامي سيد علي يكشف سبب عدم استكمال حلقة برنامجه اليوم

اعتذر الإعلامي سيد علي، عن عدم استكمال حلقة برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء السبت، بعد عطل مفاجيء بغرفة الكنترول.

وأوضح "علي"، خلال البث المباشر أن عدم اكتمال الحلقة جاء رغم تحضير فريق العمل للعديد من الملفات المهمة التي كان من المقرر مناقشتها، مشيرًا إلى أن الظروف الطارئة كانت خارجة عن إرادة فريق البرنامج بالكامل.

وأكد أن سبب التوقف يعود لوجود عطل فني في أجهزة الصوت، قائلًا: "عطل فني شديد.. أعتذر للمشاهدين عن عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج حضرة المواطن"، موضحًا أن هذه المشكلة التقنية جعلت من الصعب متابعة البث وفق المعايير المهنية المطلوبة.

وشدد الإعلامي سيد علي، على أن البرنامج سيعود للبث بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن لمواصلة مناقشة القضايا.

