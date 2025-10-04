حالة الطقس غدًا.. انخفاض الحرارة وشبورة وفرص أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الأحد 5 أكتوبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن طقس الغد يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على عدد من المناطق تسجل:

- القاهرة والوجه البحري: 30-31.

- السواحل الشمالية: 28-29.

- شمال الصعيد: 32-33.

- جنوب الصعيد: 35-36.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

كما توجد شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد، وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومناطق من القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويوجد اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (60:40 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (3:2 متر).

اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026