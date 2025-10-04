رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وجاء في نص برقية التهنئة: يطيب لي ولأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم بالتهنئة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر سنة 1973، ذلك اليوم الذي سطر فيه جيشنا العظيم ملحمة خالدة أعادت الكرامة والعزة للوطن.

وأضاف رئيس الشيوخ: في تلك اللحظة الفارقة من تاريخنا، حيث أثبت رجال القوات المسلحة أنهم أبناء مصر الأوفياء، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا معجزة العبور والنصر على العدو، وليؤكدوا أن إرادة المصري لا تُقهر، وأن جيش مصر، كان وسيظل القوة العظيمة، التي تحمي الأرض والعرض، والدرع الواقي، والسند المتين للوطن على مر التاريخ وفي كل الظروف والأحوال ولذا فإن ذكرى أكتوبر ليست مجرد احتفال بانتصار عسكري، بل هي درس للأجيال في الوطنية والفداء والإرادة التي لا تعرف المستحيل.

واختتم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برقيته، قائلًا: انتهز هذه المناسبة الوطنية الغالية، لنؤكد أننا على الدرب خلفكم ماضون، من أجل رفعة وطننا الغالي.

اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026