برلماني يطالب بدعم منتفعي أراضي طرح النهر وتوعيتهم بمخاطر الفيضان

دعا النائب عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة لدعم المنتفعين بأراضي طرح النهر، وتوعيتهم بالمخاطر السنوية الناتجة عن فيضانات نهر النيل.

وأوضح "الجبلي"، في بيان اليوم، أن فيضان النيل يمثل حدثًا سنويًا مزدوج الأثر؛ إذ يحمل فوائد بيئية وزراعية، لكنه في الوقت نفسه قد يتسبب في خسائر فادحة إذا لم تتم مواجهته بحس احترازي عالٍ.

وأشار إلى أن الفيضان يساهم في تنقية مياه نهر النيل، خاصة بفرع رشيد، من الملوثات وتقليل نسب الأمونيا، كما يساعد في الحد من تملح الأراضي الزراعية بالمناطق الشمالية القريبة من البحر الأبيض المتوسط من خلال طرد الملوحة.

وفي المقابل، لفت إلى أن المخاطر تتركز في تعرض الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق طرح النهر لخطر الغمر، بما يهدد المحاصيل ويكبد المواطنين خسائر مالية كبيرة بعد تحملهم تكاليف الزراعة، فضلًا عن احتمالية غمر بعض المنازل المخالفة.

وشدد "الجبلي"، على أن مواجهة هذه المخاطر تستلزم إجراءات استباقية، أبرزها توعية مبكرة للمنتفعين بالأراضي بالمناطق المهددة والفترات المتوقعة للفيضان (التي قد تمتد لشهرين سنويًا)، وحث المزارعين على التوقف عن الزراعة في الفترة الحرجة لتجنب خسائر المحاصيل، وتوفير بدائل سكنية للمواطنين المهددين بالغمر.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، بالتأكيد على أن التوقف المؤقت عن الزراعة خلال فترة الفيضان هو الحل الأكثر أمانًا لتقليل الخسائر على المواطنين والدولة، مثمنًا في الوقت ذاته التحرك السريع من حزب مستقبل وطن لدعم ومساندة المتضررين من فيضان أمس في بعض مناطق محافظة المنوفية.

