وزير الرى يشارك فى حفل افتتاح "نادى النادى" بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى حفل افتتاح "نادى النادى" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب الدكتور سويلم على سعادته وفخره بهذا الصرح الرياضي والثقافي الذي يجسد رؤية الدولة المصرية فى بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئة عصرية متكاملة، مشيرا إلى إن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز الاستثمار في الشباب؛ قادة المستقبل، وتعزيز جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف سويلم أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا لمستقبل مصر الحديث، وأن "نادي النادى" هو إضافة نوعية تؤكد أهمية بناء الإنسان الذي يحقق التنمية المنشودة لوطننا العزيز .

وقد شارك فى الاحتفالية كل من المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء نادى النادى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والاتصال السياسي، وأحمد كوجك وزير المالية، و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

