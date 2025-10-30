مواقيت الصلاة طبقًا للتوقيت الشتوي 2026/2025

ساعات قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026/2025، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، الذي نص على تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة في تمام الـ 21 منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر.

وينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة ليوم الجمعة، 31 أكتوبر، طبقا للتوقيت الشتوي، وبناء على ما أقرته الهيئة العامة للمساحة، على النحو التالي:

- أذان الفجر - 4.42 صباحًا.

- الشروق - 6.10 صباحًا.

- الظهر - 11.40 صباحًا.

- العصر - 2.47 عصرًا.

- المغرب - 5.10 مساءً.

- العشاء - 6.29 مساء.

