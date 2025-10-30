إعلان

مواقيت الصلاة طبقًا للتوقيت الشتوي 2026/2025

كتب : محمد أبو بكر

09:46 م 30/10/2025

التوقيت الشتوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026/2025، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، الذي نص على تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة في تمام الـ 21 منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر.

وينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة ليوم الجمعة، 31 أكتوبر، طبقا للتوقيت الشتوي، وبناء على ما أقرته الهيئة العامة للمساحة، على النحو التالي:

- أذان الفجر - 4.42 صباحًا.

- الشروق - 6.10 صباحًا.

- الظهر - 11.40 صباحًا.

- العصر - 2.47 عصرًا.

- المغرب - 5.10 مساءً.

- العشاء - 6.29 مساء.

اقرأ أيضا:

"أصعب عملية إنقاذ أثري في تاريخ مصر".. زاهي حواس يعلق على نقل تمثال رمسيس الثاني

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

تفاصيل بروفات حفل افتتاح المتحف الكبير.. توت عنخ آمون يحلق في سماء الأهرامات -(صور)

مركز معلومات مجلس الوزراء: أوراسكوم حولت الأهرامات من الفوضى إلى العالمية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طبيق التوقيت الشتوي مواقيت الصلاة طبقا للتوقيت الشتوي تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مواقيت الصلاة ليوم الجمعة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة