عقدت الدكتورة رحاب علي عبدالوهاب، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، اجتماعا موسعا بمشاركة جميع أخصائي المنافذ بإدارة المستفيدين، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالفرع، في إطار التواصل الفعّال مع فرق العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء الاجتماع بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين بالمنافذ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية، انطلاقًا من كونهم همزة الوصل الأساسية بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمواطنين، حيث ينقلون نبض المنتفعين وانطباعاتهم حول جودة الخدمة ومدى رضاهم عن المنظومة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة آليات جديدة لتسهيل إجراءات سداد الاشتراكات التأمينية، بما في ذلك إتاحة تقسيط الاشتراكات من خلال عدد من المنافذ المختارة، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم مشقة الانتقال للمراكز الرئيسية، إلى جانب استعراض آلية توزيع الكروت البلاستيكية الجديدة للمستفيدين، كخطوة تطويرية جديدة ضمن المنظومة.

كما شهد الاجتماع حضور ممثلي مؤسسة "مصر الخير"، الذين تم تكريمهم وتسليمهم درع الهيئة تقديرًا لدورهم المتميز في دعم الأسر غير القادرة على سداد الاشتراكات، حيث قامت المؤسسة بسداد اشتراكات أكثر من 355 أسرة بإجمالي تجاوز 3 ملايين جنيه، في إطار دعم التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الصحية.

واختُتم اللقاء بتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي للتعامل بلغة الإشارة مع فئتي الصم والبكم، والذي قُدم بدعم من مؤسسة "مصر الخير"، تقديرًا لحرص العاملين على اكتساب مهارات التواصل الإنساني والفعّال مع جميع فئات المنتفعين.

شهد اليوم حضورًا كبيرًا وتفاعلًا متميزًا من أكثر من 80 من أخصائيي المنافذ، في أجواء إيجابية عكست روح الانتماء والتعاون والالتزام بتقديم أفضل الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

