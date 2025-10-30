بالأسماء.. محافظ القاهرة يعتمد حركة تنقلات تكميلية بين رؤساء الأحياء

كتب- محمد نصار:

أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حركة تنقلات تكميلية بين رؤساء الأحياء، بهدف تجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل.

شمل قرار محافظ القاهرة تكليف محمد عبد النعيم عبد الرحمن رئيسًا لحى روض الفرج نقلًا من حى شبرا، وحمادة رزق يوسف رئيسًا لحي شبرا نقلًا من حى روض الفرج، وجيهان جادو حسنين رئيسًا لحى غرب مدينة نصر نقلًا من حى طرة، وسامر حنفى محمد المحلاوى رئيسًا لحى بولاق أبو العلا نقلًا من حى شرق مدينة نصر.

كانت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد أصدرت حركة رؤساء أحياء محافظة القاهرة شملت كل من: أمل فوزي مجاهد رئيسًا لحي عين شمس، ومحمد السيد مزيد رئيسًا لحي الزيتون، وهالة سيد عبدالنبى رئيسًا لحي طره، وأحمد إبراهيم القزاز رئيسًا لحي الوايلى، وكمال عبدالله عزت رئيسًا لحي الشرابية، ومحمد على عبدالجليل رئيسًا لحي السيدة زينب، ومحمد عثمان الإمام رئيسًا لحي المعادي، ومهران عبداللطيف مهران رئيسًا لحي باب الشعرية، وأحمد سمير حنفى رئيسًا لحي المعصرة، ومنال محمود أحمد رئيسًا لحي التبين، وهانى سمير عبدالرزاق رئيسًا لحي غرب القاهرة، ومحمود محمد صقر رئيسًا لحي مصر القديمة، وعصام الدين أبوالمندور رئيسًا لحي المرج، ومنال طه السطوحي رئيسًا لحي الزاوية الحمراء، وطارق محمد العشماوي رئيسًا لحي شرق مدينة نصر، وأحمد جودة رئيسًا لحي السلام، وأمير أحمد أمين رئيسًا لحي مصر الجديدة، وحازم مجدي راتب رئيسًا لحي حلوان، وأحمد محمد مهدي رئيسًا لحي الموسكي، ومحمد إبراهيم أبوالخير رئيسًا لحي دار السلام، وإيمن صالح إبراهيم رئيسًا لحي عابدين.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

توت عنخ آمون.. أسرار حياة وموت الفرعون الشاب صاحب أسطورة "لعنة الفراعنة"

الأضخم في التاريخ.. رحلة الملك رمسيس الثاني من ميت رهينة إلى المتحف الكبير (صور وفيديو)

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء الكويت تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة

اليوم.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025

محاكاة لنهر النيل.. أشياء لن تراها إلا في المتحف المصري الكبير -(فيديو)