الصحة تحسم الجدل: تصاريح الدفن وشهادات الوفاة مجانية تمامًا



أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحصيل مبالغ مالية نظير استخراج تصاريح الدفن من الوحدات والمراكز الصحية، جدلًا واسعًا بين المواطنين.



وفي هذا السياق، نفى مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان ما تم تداوله، مؤكدًا أن "المنشور عار تمامًا من الصحة، وأن جميع خدمات مكاتب الصحة تُقدم مجانًا وفورًا دون أي رسوم".



وشدد على أن أي تأخير أو تقاعس في تقديم الخدمة يستوجب المساءلة الفورية.



وأوضح المصدر أن استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة سواء للمصريين أو الأجانب يتم مجانًا، وفقًا للوائح وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ ذلك بشكل دوري ومنتظم لضمان الالتزام الكامل في جميع المحافظات.



وأكد المصدر أن كل مكتب صحة مزود بلوحات إرشادية صادرة عن القطاع الوقائي بالوزارة، توضح هذه التعليمات بشكل واضح في أماكن ظاهرة للمواطنين.



وأشار إلى أن جميع الخدمات المقدمة داخل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية سواء شهادات الميلاد والوفاة وتصاريح الدفن إلى التطعيمات الروتينية للأطفال والخدمات الوقائية الأخرى مجانية بالكامل.