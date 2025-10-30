إعلان

مفتي الجمهورية لمصراوي: الحفاظ على الآثار واجب شرعي.. والمتحف المصري صرح عظيم

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:34 م 30/10/2025

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد إنجازًا تاريخيًا يبعث على الاعتزاز والفخر بالوطن.

وقال مفتي الجمهورية في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن هذا الإنجاز التاريخي دليل على ريادة مصر، ويفتح أبواب المستقبل المشرق، ومجالات الاعتزاز والفخر بالوطن.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن الحفاظ على الآثار واجب شرعي لأنها تبقى شاهدة على عظمة الدول، ودليل على الاعتزاز بالأوطان وقيمها وتاريخها.

وتقدّم مفتي الجمهورية، بخالص التحية التقدير لكل يدٍ شاركت في تشييد المتحف المصري هذا الصرح العظيم، ولكل عقلٍ خطط لهذا المنجز الكبير، ولكل فكر أوقد شعلة الإبداع، ولكل ضميرٍ وطنيٍّ أدرك أن الحفاظ على التراث هو حفاظٌ على هوية الأمة وذاكرتها، فبهؤلاء جميعًا تبقى مصر درةَ التاريخ، ومصدر الإلهام لكل الحضارات.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية المتحف المصري الكبير

