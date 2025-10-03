شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 4 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الجمعة يشهد شبورة مائية (4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحياناً على مدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت أن طقس غدًا السبت يشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40 : 60 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2 : 3 متر)، والبحر المتوسط: معتدل. ارتفاع الأمواج: (1.5: 2) متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة: العظمى 33 / الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 / الصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 / الصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 / الصغرى 25.

شمال الصعيد: العظمى 34 / الصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 37 / الصغرى 23.

