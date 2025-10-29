خالد أبو بكر: مشروعات العاصمة الإدارية "إنجاز يكفي مصر 100 عام

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل "إنجازاً معمارياً واقتصادياً ضخماً" يعكس قدرة الدولة المصرية على بناء مستقبل حضاري يتناسب مع مكانتها.

وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، إنه شاهد بنفسه حجم التطور في المشروعات العملاقة داخل العاصمة، مثل مقرات الوزارات والبنك المركزي وبنكي مصر والأهلي.

وأضاف أن ما رآه هناك يعتبر إنجازاً يكفي مصر لـ 100 عام قادمة، مشدداً على أن هذه المشروعات تبرهن على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التطور والعصرنة.

كما أشاد أبو بكر بالتصميم الحديث للطريق المؤدي إلى العاصمة ومرافقه المتكاملة، الذي وصفه بأنه يعكس "صورة مشرفة لمصر الحديثة".

ولفت إلى أن مشروع المونوريل الذي يربط مدينة أكتوبر بالعاصمة الإدارية سيحدث "نقلة نوعية" في وسائل النقل، موفراً بديلاً حضارياً عن الاعتماد على السيارات الخاصة، وهو ما سيجعله يفضل استخدامه شخصياً مستقبلاً لما يوفره من راحة وتنظيم.

اقرأ أيضًا:

تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق