أحمد موسى يقترح منح الطلاب والموظفين إجازة الأحد بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

كتب : داليا الظنيني

09:55 م 29/10/2025

الإعلامي أحمد موسى

اقترح الإعلامي أحمد موسى منح الموظفين والطلاب في المدارس والجامعات إجازة رسمية يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأرجع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، اقتراحه إلى توقع بقاء عدد كبير من رؤساء الدول حول العالم في مصر لأكثر من يوم خلال فترة الاحتفالية، مؤكداً أن العالم يترقب فعاليات الافتتاح وأن الحدث يمثل "نموذجاً حقيقياً وعالمياً" للقوة الناعمة والثقافة المصرية، وأن اليابان سترسل وفداً رفيع المستوى للمشاركة.

كما أعلن الإعلامي أحمد موسى أنه سيخصص حلقة يوم السبت المقبل، الساعة الرابعة مساءً، للكشف عن "المعلومات الكاملة بتفاصيلها وأول صور وفيديوهات وأسرار لم تنشر من قبل بشأن المتحف"، بما في ذلك تفاصيل من داخل مركب خوفو، وكافة الأمور الواضحة ببيانات وأرقام رسمية حول دعم ومتابعة الرئيس السيسي لهذا الملف.

الإعلامي أحمد موسى المتحف المصري الكبير احتفالية افتتاح المتحف الكبير برنامج على مسئوليتي

