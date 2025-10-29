حماية المستهلك يبحث ضبط الأسواق واستعدادات موسم "الجمعة البيضاء"

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه العاشر برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة، حيث ناقش جهود متابعة الأسواق وضبط الأسعار، ومراجعة أي زيادات غير مبررة في أعقاب تحريك أسعار المواد البترولية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بموسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد رئيس الجهاز، بحسب بيان جهاز حماية المستهلك، الأربعاء، أن الأسواق لم تشهد أي مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية الميدانية لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.

وشدد على ضرورة تفعيل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني استعدادًا لموسم التخفيضات، مع إلزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بالشفافية الكاملة في العروض، محذرًا من أن مخالفة الضوابط أو نشر الإعلانات المضللة يُعرّض المخالفين لغرامات تصل إلى مليوني جنيه.

وأوضح أن الجهاز تلقى 18,889 شكوى و117 بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، كما تمت إحالة 144 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

وأضاف أن الجهاز نفّذ خلال الفترة الماضية 857 حملة رقابية شملت المرور على 10,479 منشأة تجارية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن ضبط 3,127 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 25 طنًا من السلع، تضمنت مخالفات كعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية والإعلانات المضللة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر 188 قرارًا لصالح المستهلكين تضمنت أوامر بالاستبدال ورد القيمة والإصلاح، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه، في إطار حرص الجهاز على ضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية كاملة.

وأكد رئيس الجهاز، أن الدولة تواصل جهودها لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة.

وأشار إلى أن الانخفاض في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار داخل السوق المحلية، مؤكدًا أن الحملات الميدانية ستستمر لمنع أي ممارسات استغلالية.

وبحسب بيان الجهاز، ناقش الاجتماع استعدادات موسم الجمعة البيضاء، حيث وجه السجيني بتفعيل آليات الرصد الإلكتروني والميداني خلال فترة العروض، ومتابعة المنصات التجارية لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية.

وشدد على ضرورة إعلان الأسعار قبل وبعد الخصم بشفافية تامة، مؤكدًا أن العقوبات على الإعلانات المضللة قد تصل إلى مليوني جنيه، وأن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المستهلك.

وتناول الاجتماع تقريرًا عن الشكاوى الواردة للجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 25 أكتوبر 2025، والتي بلغ عددها 18,889 شكوى تمت معالجة 13,015 منها، مع إحالة 144 شركة مخالفة إلى النيابة العامة.

واستعرض مجلس الإدارة قراراته البالغ عددها 188 قرارًا تتعلق بالاستبدال والاسترجاع، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه.

وأوضح السجيني، بشأن جهود الجهاز الرقابية في ملف ضبط الأسواق، أن فروع الجهاز بالمحافظات تواصل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما أسواق السلع الغذائية، للحد من أي ممارسات ضارة أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وكشف رئيس الجهاز أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تنفيذ ضربات نوعية بمحافظة الشرقية خلال أكتوبر الجاري، استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق كانت تعبئ زيت الطعام بعلامات تجارية مقلدة دون تراخيص، حيث تم ضبط 8.5 طن من زيت الطعام مجهول المصدر وورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني من الفروع الإقليمية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

