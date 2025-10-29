القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن المتحف يستعد لعرض المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد، والتي يصل عددها إلى 5398 قطعة أثرية .

وأوضح زيدان وفق ما ذكره معلومات الوزراء، اليوم الأربعاء، أن جميع مقتنيات الملك تم تجميعها من عدة مواقع، شملت المتحف المصري بالتحرير، والمتحف الحربي، ومدينة الأقصر، ليصبح المتحف المصري الكبير المكان الوحيد الذي يحتضن المجموعة كاملة.

وأشار إلى أن قاعات العرض بالمتحف مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى تزويدها بفتارين عرض حديثة مطابقة لأعلى معايير الحفظ المتحفي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لحماية الآثار وإظهارها بأفضل صورة للزوار.