الجريدة الرسمية تنشر قرار الإجازة السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

كتب : مصراوي

06:37 م 28/10/2025

المتحف المصري الكبير

القاهرة - أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 43 مكرر (أ) فى 28 أكتوبر سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3944 لسنة 2025، والذي جاء في المادة الأولى من القرار؛ بأن يكون، يوم السبت، الموافق الأول من شهر نوفمبر عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وجاء في المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وصدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1447 هجرية، الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ميلادية.

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير قرار الإجازة السبت المقب الجريدة الرسمية

