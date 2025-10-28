

كشف الإذاعي سعد المطعني مدير إذاعة القرآن الأسبق، مدير إعلام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كواليس تسجيل الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق حلقات تفسير القرآن الكريم للإذاعة المصرية.



وتحل في الـ 28 من أكتوبر كل عام، ذكرى ميلاد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، الذي ولد في مثل هذا اليوم بقرية سُليم بمحافظة سوهاج عام 1928م



وقال المطعني في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق سجل لشبكة القرآن الكريم 2418 لتفسير كتاب الله عز وجل في عشر سنوات كاملة في الفترة من 1997 وحتى 2007 أي قبل عامين من وفاته.



وأضاف الإذاعي سعد المطعني والذي تولى مهمة تقديم برنامج الدكتور محمد سيد طنطاوي لتفسير القرآن عبر إذاعة القرآن الكريم، أن شيخ الأزهر الراحل ألف ما يقرب من 15 مجلدًا في كل فنون الشريعة، وكان دائما تستوقفه آيات كثيرة من القرآن الكريم ويدخل بسببها في نوبة بكاء شديدة.



وأوضح المطعني، أن الدكتور محمد سيد طنطاوي كان يُعرف بين الناس بالإمام الإنسان وكان شخصًا طيب القلب على عكس ما كان يثار عنه أثناء توليه منصبه، وكان يحرص على أن يؤدي العمرة سنويًا.



