إعلان

للراغبين.. مواعيد حملة للتبرع بالدم بجامعة حلوان بالتعاون الهلال الأحمر

كتب : عمر صبري

03:13 م 28/10/2025

جامعة حلوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أطلقت جامعة حلوان حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٨ و ٢٩ أكتوبر بالحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني مستشار قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وترسيخ قيم التكافل والعطاء الإنساني.


وتأتى هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجسيدًا لرسالتها في دعم الجهود الطبية والإنسانية.


ويقوم بنك الدم المركزي بإجراء الكشف الطبي على كل متبرع قبل التبرع، للاطمئنان على حالته الصحية وتحديد نسبة الهيموجلوبين، والجدير بالذكر تقديم البنك الدم لغير القادرين و تخصيص قسمًا خاصًا لتوفير الدم للأطفال المرضى ضمن مبادرة "نقل الدم إنقاذ للطفل المريض"، في إطار دوره الإنساني لتقديم الدعم لغير القادرين.


اقرأ أيضًا:


نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة


موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر


إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة حلوان مواعيد حملة للتبرع الهلال الأحمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail