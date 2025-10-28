

أطلقت جامعة حلوان حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٨ و ٢٩ أكتوبر بالحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني مستشار قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وترسيخ قيم التكافل والعطاء الإنساني.



وتأتى هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجسيدًا لرسالتها في دعم الجهود الطبية والإنسانية.



ويقوم بنك الدم المركزي بإجراء الكشف الطبي على كل متبرع قبل التبرع، للاطمئنان على حالته الصحية وتحديد نسبة الهيموجلوبين، والجدير بالذكر تقديم البنك الدم لغير القادرين و تخصيص قسمًا خاصًا لتوفير الدم للأطفال المرضى ضمن مبادرة "نقل الدم إنقاذ للطفل المريض"، في إطار دوره الإنساني لتقديم الدعم لغير القادرين.



