أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن الحدث التاريخي الذي ستشهده مصر فى مطلع الشهر المقبل، والمتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، يمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات ، وفى مقدمتها القطاع الثقافى والسياحى.

وأشار إلى أن افتتاح هذا الصرح العالمى يعكس الرؤية المستنيرة للدولة المصرية فى الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنسانى من خلال تنفيذ أحد أضخم المشاريع الثقافية والسياحية على مستوى العالم، والذى يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التى تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الممتد عبر العصور.

وأوضح كمال، أن الإفتتاح سيكون إحتفالاً عالمياً يليق بمكانة مصر الدولية، وبما تمتلكه من تراث فريد يجعلها قبلة للثقافة والسياحة في العالم أجمع.

وكلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق لتركيب شاشات عرض ضخمة فى الميادين الرئيسية وأمام المعابد والمناطق الأثرية والمزارات السياحية، ولمن يرغب من الفنادق المختلفة لإتاحة الفرصة لمشاهدة ومتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يعد فخراً لمصر ولجميع المصريين ، ورسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة إلى العالم بأسره.



وأشار إلى اختيار 14 موقع بالمدن السياحية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ لوضع الشاشات بها، والتى تضم فى مدينة أسوان (أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وميدان حديقة فريال، وميدان نادى أسوان الرياضى، وأمام مبنى مديرية التنظيم والإدارة بمنطقة المحمودية، وطريق السادات بجوار مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى).

وفى مدينة كوم أمبو سيتم وضع الشاشات (بميدان المعبد ، وميدان الكورنيش، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحى وسط المدينة ، فضلاً عن ميدان نادى الشعب بنهاية الكوبرى العلوى بحى شرق المدينة)، وفي مدينة إدفو (بميدان المعبد بسور سنترال إدفو ، وبجوار مركز شباب مدينة إدفو بالكورنيش، وميدان النصب التذكاري بشرق الكوبري، وميدان الكوبرى بسور مبنى الأحياء بالوحدة المحلية).