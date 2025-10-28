إعلان

محافظ القاهرة يوجه بتطوير كورنيش النيل من شبرا حتى التبين

كتب : محمد نصار

12:42 م 28/10/2025
وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء المطلة على كورنيش النيل من أول شبرا حتى التبين برفع كفاءة كورنيش النيل كل في قطاعه خلال شهر من حيث الإنارة، والتشجير والنظافة، والبردورات والأسوار.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم تقييم عمل كل حي بعد انتهاء الشهر وسيتم منح مكافأة لأفضل حي يقوم بتنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.

