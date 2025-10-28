إعلان

10 صور.. بدء تسكين الباعة بسوق العتبة المطور بعد افتتاحه

كتب : محمد نصار

12:04 م 28/10/2025
أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت أعمال تسكين الباعة الذين تم حصرهم بسوق العتبة المطور والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بحضور وزيرة التنمية المحلية والبالغ عددهم 473 بائعًا.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، اليوم، أن تطوير سوق العتبة يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق التاريخية والعشوائية وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذلك الباعة وأصحاب المحال الكائنة في تلك الشوارع بالمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير هذه المنطقة تعد نموذجًا يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة.

سوق العتبة إبراهيم صابر مصطفى مدبولي

