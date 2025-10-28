إعلان

نائبة حزب العدل إيفا فارس تتقدم بثلاثة أدوات برلمانية

كتب : نشأت علي

01:30 ص 28/10/2025

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:
قدمت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، في أول يوم عمل بدور الانعقاد الجديد، ثلاثة اقتراحات برغبة تناولت قضايا تربوية وتنموية وشبابية، في بداية برلمانية نشطة تعكس حرصها على استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية بفعالية لخدمة المجتمع.

وجاء في مقدمة الاقتراحات، اقتراح برغبة بشأن إدراج مادة بعنوان “الثقافة السلوكية” ضمن مناهج التعليم الأساسي، وذلك بهدف تعزيز قيم السلوك الإيجابي والانتماء والمسؤولية المجتمعية بين التلاميذ منذ الصغر، وتنمية وعيهم بقيم المواطنة واحترام الآخر، على أن تُدرّس بأسلوب تفاعلي يناسب المراحل العمرية المختلفة.

كما تقدمت النائبة باقتراح برغبة بشأن استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) من الأقصر إلى أسوان، لما لهذا المشروع من أهمية استراتيجية في دعم خطط التنمية بصعيد مصر، وتحسين حركة النقل والربط بين محافظاته، وتخفيف الضغط على الطريق الزراعي الشرقي القديم.

وفي ثالث اقتراحاتها، طالبت النائبة بإنشاء مركز شباب بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، نظرًا لعدم وجود مركز يخدم أبناء المنطقة رغم الكثافة السكانية والتوسع العمراني الكبير، مؤكدة أن إنشاء مركز متكامل يضم أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية سيسهم في استيعاب طاقات الشباب وتوفير متنفس آمن ومنظم لهم داخل الحي.

