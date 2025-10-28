إعلان

تعرف على محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

كتب- عمرو صالح:

05:30 ص 28/10/2025

مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس النواب 2025 مشيرًة إلى أن الانتخابات ستجرى على مرحلتين.


ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية محافظات المرحلة الأولى وفقا لما أعلنته الهيئة تشمل محافظات: «الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح».


وأشار إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ 23 أكتوبر الجاري حتى 6 نوفمبر المقبل حيث يبدأ في ذات اليوم الصمت الدعائي.


ويكون التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025 خلال المرحلة الأولى خارج الجمهورية 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، وتعلن النتيجة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تستأنف في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

