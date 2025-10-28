إعلان

اليوم.. أكاديمية الفنون تنظم ملتقى للتدريب والتوظيف

كتب : عمر صبري

09:00 ص 28/10/2025

الدكتورة غادة جبارة

كتب- عمر صبري:

ينظم المعهد العالي للفنون الشعبية الملتقى الأول للتدريب والتوظيف "فرصة"، في إطار حرص أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة على دعم الخريجين وتمكينهم من الأدوات اللازمة للتميز في سوق العمل.

يقام الملتقى اليوم الثلاثاء بقاعة ثروت عكاشة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تحت إشراف كل من الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد، والدكتورة ولاء محمد، وكيل المعهد، والدكتورة أسماء عبد الهادي، مدير وحدة ضمان الجودة.

يأتي هذا الملتقى في إطار رؤية الأكاديمية أهمية فتح آفاق جديدة أمام الطلاب والخريجين من خلال برامج تدريبية ومبادرات تشغيلية تدعم قدراتهم وتواكب متطلبات العصر.

